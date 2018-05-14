Sahne, özel gençlerindi

Dünya Engelliler Haftası kapsamında, Girne’de “Yüreklere Dokun, Alkış-La” adı altında düzenlenen etkinlikte engelli gençler, Bakan Çeler’le birlikte gösteriler sundu, Lütfiye ve Avustralyalı sanatçı Faydee konser verdi

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “Yüreklere Dokun, Alkış-La” etkinliği önceki akşam Girne’de yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gecedeki konuşmasında Engelsiz Yaşam Evi projesinde ikinci etaba gelindiğini de açıklayarak, “Tüm engelleri aşarak projeyi hızlandıracağız” dedi.

Çeler, Mağusa’daki Down Cafe’yi şehir içine yakın bir yere taşımayı, Girne’de de özel gereksinimli gençlere çalışma fırsatı verecek benzer bir cafe açmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde sponsor firmaların da katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Gecede Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon merkezlerindeki gençlerinin gösterileri oldu. Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençlerine halk dansları gösterisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de eşlik etti.



Etkinlik Stüdyo 21’in dans gösterisiyle başladı.

İlk sözü alan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, iki yıl içinde vakıflara 10 engelli gencin istihdam edildiğini, gençlerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Benter, “Biz görevimizi yapar ve özel gereksinimli arkadaşlarımıza fırsat verirsek herhangi bir vatandaştan daha da verimli olabilirler” dedi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, etkinliği düzenlemekten ve katılımın yoğun olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bakan olmadan önce 2009 -2010 yıllarında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençlere halk dansları dersi verdiğini anımsatan Çeler, özel gereksinimli gençlere doğru eğitim ve fırsatlar verilmesi halinde her şeyi başarabileceklerini vurguladı.

Özel gereksinimli gençlerin, yaptıklarını toplumla paylaşmayı ve alkışlamayı çok sevdiğini dile getiren Çeler, etkinliğin adını bundan hareketle “Yüreğini koy, alkış-la” olarak belirlediklerini anlattı.



Çeler, göreve geldikten sonra, sosyal hizmetler konusunda neler yapılabileceği, bu hizmetlerin üzerine yeni neler konulabileceği konusunda bürokratlarıyla çalışma başlattıklarını da belirtti.

Engelli bireylerin anne ve babalarının en büyük kaygısının “Bizden sonra evlatlarımıza kim, nasıl bakacak” olduğunu ifade eden Çeler, “İşte onun sorumlusu biziz, devlettir, bakanlıktır, sosyal hizmetlerdir, toplumun bütünüdür dedi.

Zeki Çeler, geçmiş dönemde başlatılan Engelsiz Yaşam Evi projesinde ikinci etaba gelindiğini ifade ederek, Engelsiz Yaşam Evi projesinde maddi manevi bürokratik tüm engelleri aşarak hızlandıracaklarını ve bir an önce hayata geçireceklerini vurguladı.



Bu projeyle ailelerin evlatları konusunda duydukları endişeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Çeler, bunun bakanlığın en büyük görevlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Çeler, Mağusa’daki Down Cafe’yi şehir içine yakın bir yere taşımayı, Girne’de de özel gereksinimli gençlere çalışma fırsatı verecek benzer bir cafe açmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Çeler bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.



Gecede, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi kozan dansı, Breeze of TMK Hip Hop gösterisi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Işıklar Ritim Grubu gösterisi, Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Dans Okulu hip hop dans gösterisi, Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, maniler, Breeze of TMK Tango gösterisi ve Unity Crew dans gösterisi yer aldı.

Gece, “O Ses Türkiye” birincisi Lütfiye Özipek ve orkestrası, ardında da Avustralyalı sanatçı Faydee konser verdi.



