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“Sahile bırakacağımız tek iz ayak izimiz olsun”

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, Alagadi sahilini temizledi, kaplumbağaların hayata tutunma yolculuklarındaki engeller ortadan kaldırıldı

“Sahile bırakacağımız tek iz ayak izimiz olsun”
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Kuzey Kıbrıs Turkcell “Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesi kapsamında, Alagadi Sahili’nde temizlik etkinliği yaptı.
Sahil temizliği öncesinde,Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarına Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede,kaplumbağaların yaşam alanları ve sahillerimizdeki yumurtlama süreçleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı.
Kaplumbağaların hem yumurtlama hem de yuvalarından çıktıktan sonra denize ulaşma aşamasında sahil temizliğinin önemine de dikkat çekilen bilgilendirmede, çöp ve yabancı cisimlerin kaplumbağaların ölümüne neden olduğu belirtildi.

Güvence altında tutmalıyız

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan etkinlikte yaptığı açıklamada, doğal hayatın korunmasının, Turkcell’in sosyal sorumluluk çalışmalarının arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Aslan, kaplumbağaların hem adamız hem de içinde yaşadığımız dünya için çok değerli olduğuna değindiği açıklamasında konu hakkında bilinçlenmenin ve etrafımızı bilinçlendirmenin gerektiğine de vurgu yaptı.Ozan Çağlar Aslan çevre odağında kaplumbağalar dışında yıllardır pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını da belirtti.
Aslan, yüzlerce kaplumbağanın Kuzey Kıbrıs’a geldiği bilgisini de paylaştığı açıklamasına şöyle devam etti:
“Deniz kaplumbağalarının sınırlı üreme alanlarından birisi olan, Akdeniz bölgesinde bulunan adamız çok önemli bir doğal zenginliğe sahip. Bu doğal zenginlik bizlere bir sosyal sorumluluk bilincini de beraberinde getiriyor. Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti'yle birlikte yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde sürekli artan yuva sayısına ve kaplumbağaların adamızı ziyaretlerine tanıklık ediyoruz. Bu çalışmaların bu şekilde sonuçlandığını gözlemlemek bizler için büyük gurur kaynağı oluşturuyor. Bunun bilinciyle hareket etmeli el birliğiyle adamızın sevimli dostlarının ekosistemdeki yerini güvence altına almalıyız.”

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