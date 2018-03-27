Sağlıklı yaşam için doğada yürüdüler

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi Yeşilay Kulüpleri yanında, sivil toplum örgütlerinden katılımcılar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Kalkanlı’da bulunan anıt zeytin ağaçlarına düzenlenen yürüyüşe katılım sevindirdi

Kıbrıs Yeşilay tarafından organize edilen “Sağlıklı Yaşam için Doğa Yürüyüşü” gerçekleşti.

Kalkanlı’da bulunan anıt zeytin ağaçlarına düzenlenen yürüyüşe, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi Yeşilay Kulüpleri yanında, sivil toplum örgütlerinden katılımcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs Yeşilay’dan yapılan açıklamaya göre, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için, kaliteli zaman geçirmenin çok önemli olduğunu belirten Kıbrıs Yeşilay Başkanı Ayşe Gökyiğit, bunun yolunun da spor, sanat ve kültürel etkinliklerle iç içe olmaktan geçtiğini belirtti

Yürüyüş parkuru boyunca yer alan ülke florasına ait bazı endemik çiçekler, orkideler yanında, zeytin ve mitolojisi hakkında katılımcılara bilgiler de aktaran Başkan Ayşe Gökyiğit, yürüyüşe olan ilginin kendilerini mutlu ettiği ve bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Bu bağlamda, ülke doğasının en güzel olduğu bu dönemde Kıbrıs Yeşilay tarafından “sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü” adı altında gerçekleşen etkinlik için ülkenin kültürel miras açısından da çok önemli öğelerinden olan anıt zeytin ağaçları parkuru tercih edildi.

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı Vadisi’nde yer alan yaşları 800 ile 400 civarındaki yaklaşık 2000 anıt zeytin ağacının bir kısmı Lüzinyan Dönemine ait ve halen bazıları isimlendirilmiş durumda