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“Sağlıklı gelecek gençlerden gelecek”

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“Sağlıklı gelecek gençlerden gelecek”
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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, sigaranın en zararlı bağımlılık olduğunun altını çizerek, gençlerin bu bağımlılıktan uzak durmalarını vurguladı. Gençlerin geleceğimiz olduğunu belirten Karavezirler, sağlıklı geleceğin gençlerden geleceğini ve sağlıklı beyinlerin gençlerden çıkacağını kaydetti. 

Prof. Dr. Füsun Yıldız ve Dt. Ayşe Günbay’ın sunumuyla gerçekleşen “BAĞIMLI OLMA, ÖZGÜR OL” konferansı dün akşam, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’inkatılımıyla gerçekleşen seminerde; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu elemanları, Zirve İzcilik Derneği üyeleri,Değirmenlik Spor Kulübü ve Cihangir Spor Kulübü sporcuları antrenörleri ile birlikte katıldı.

Prof. Dr. Füsun Yıldız ve Dt. Ayşe Günbay, slayt sunumuyla gerçekleştirdikleri konferansta sigaranın sağlığı ne denli kötü etkilediğini anlatırlarken, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, bağımlılık yaratan her şeyden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

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