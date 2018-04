Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, çocuk ve gençlere yönelik “Sağlık, Bir İnsan Hakkıdır” temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenliyor.





6-12 yaş grubuna yönelik resim yarışması, 13-17 yaş grubuna yönelik ikompozisyon yarışmasına başvurular Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Genel Merkez binasına 4 Mayıs Cuma gününe kadar teslim edilebilecek.



Çocukların bilgi, duygu ve düşüncelerini yansıtmaları amacıyla düzenlenen “Sağlık, Bir İnsan Hakkıdır” konulu resim ve kompozisyon yarışmasında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirilecek.



Yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaokulların öğrencileri katılabilecek.



Resimler, 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı / fon kâğıdı vs. üzerine yapılabilecek. Yarışmada resim tekniği serbest olup, her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecek. Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimlerin yer almayacak.



Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun kişisel bilgileri yazılacak, ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışmacının kişisel bilgileri dışında kullanılmayacak.



Katlanmış, yırtılmış, yıpranmış ve boyutları farklı olan resimler yarışmaya kabul edilmeyecek. Her öğrenci yarışmaya daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla bir resim ile katılabilecek.



Resim yarışması birincisine bisiklet, ikincisine kitap seti ve üçüncüsüne boyama seti hediye edilecek.



Kompozisyon yarışmasına öğrenciler birer eserle katılabilecek. Eserler A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle yazılacak. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon numaraları, okul ve ev adresleri açık şekilde yazılacak. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.





Kompozisyon yarışmasında birinci öğrenciye bisiklet, ikinci öğrenciye MP3 müzik çalar ve üçüncü öğrenciye kitap seti hediye edilecek.