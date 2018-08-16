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Sağlık Bakanlığı'ndan SOS Çocuk Köyü sakinlerine bayram etkinliği

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Sağlık Bakanlığı'ndan SOS Çocuk Köyü sakinlerine bayram etkinliği
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Sağlık Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliğe birçok kurum da destek verdi.
Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde SOS Çocuk Köyü sakinlerine düzenlenen etkinlik Califorian Restorant’ta gerçekleştirildi.
SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocuklar ve eğitmenleri Sağlık Bakanı Filiz Besim ve projeye destek veren kurum yetkililerinin de katılımıyla öğle yemeği yedi.
Yemekte çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
BESİM
Etkinlikte açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, öncelikle herkesin Kurban bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diledi.
Bakan Besim, bu bayram arifesinde SOS Çocuk Köyü ile birlikte olmak istediklerini söyleyerek, ülkenin çok özel günlerden geçtiğini, belki de ilerleyen günlerde daha da zorluklar yaşanacağını ama, devletin bu konuda önlemler aldığını ve çok fazla karamsarlığa gerek olmadığını belirtti.
Çocuklardan da birbirlerini sevmelerini, birbirlerine saygı göstermelerini ve ülkelerine sahip çıkmalarını isteyen Bakan Besim, projenin hayata geçmesinde Sağlık Bakanlığı’na destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

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