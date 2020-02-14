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Sağlığa anlamlı bağış

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Sağlığa anlamlı bağış

Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Ayaktan Tanı Merkezi’nin Enfeksiyon bölümüne yardımda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da Enfeksiyon bölümüne giderek, yapılan yardıma teşekkür ettiler.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, Lions Kulübü’nün her zaman katkıları olduğunu vurguladı. Bakan Pilli 35 yıldır sağlık sektörünün içinde bulunduğunu ve özellikle bu dönem yapılan yardımların daha fazla olduğunu belirtti.

Girne Özgürada Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Hande Kayasal Çelikden, yılın ilk bağışını yaptıklarını söyleyerek diğer sivil toplum örgütlerinin de katkılarda bulunmalarını istedi. Çelikden, bölümün daha fazla şeye ihtiyacı olduğunu bildiklerini, bundan dolayı bir yerden başlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çelikden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Ayaktan Tanı Merkezi’nin Enfeksiyon bölümüne 6 tansiyon aleti, 6 nabız ölçer, bir masa takımı, bir mikrodalga ve bir çaydanlık bağışında bulunduklarını ifade etti.

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