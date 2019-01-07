Rumlardan Sipahi’de ayin, Yenierenköy’de haç çıkarma töreni

Karpaz bölgesindeki yaşayan Rumlar ile Güney Kıbrıs’tan gelen Rumların katılımıyla Sipahi’de ayin, Yenierenköy- Dipkarpaz ana yolu üzerindeki Ay. Thyrsos Kilisesi yanındaki sahilde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Rumlar, Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz ediliş yıl dönümü nedeniyle Sipahi’de ayin, Yenierenköy- Dipkarpaz ana yolu üzerindeki Ay. Thyrsos Kilisesi yanındaki sahilde denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirdi.

Karpaz bölgesindeki yaşayan Rumlar ile Güney Kıbrıs’tan gelen Rumların katıldığı ayin ve töreni sözde Karpaz Metropoliti Hristoforos Tsiakkas yönetti. Ayin ve törende Apostolos Andreas Manastırı Papazı Baba Zacharias da yer aldı.

Ayin ve haç çıkarma törenine yaklaşık 300 kişi katılırken, katılımcılar arasında AKEL Partisi Milletvekili Griyagos Haciyanni de yer aldı.

Sipahi’deki kilisede saat 07. 30 sıralarında başlayan ayin yaklaşık 3,5 saat sürdü. Kilisedeki ayinin ardından kalabalık topluca haç çıkarma törenine katıldı.

Sözde Karpaz Metropoliti Hristoforos Tsiakkas’ın defalarca denize attığı haç, soğuk havaya aldırmadan denize giren, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yaklaşık 20 kişi tarafından çıkarıldı.

GAZİMAĞUSA’DA AYİN

BRT’nin haberine göre ise Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan Theofania Yortusu nedeniyle Gazimağusa’da ayin düzenlendi. Surlariçi’ndeki Ay. Georgios Kilisesi’nde ayin düzenleyen Rumlar, ardından Palm Beach sahilinde denize haç atma merasimi yaptı. Kıbrıslı Rumlar’ın kutsal günlerinden olan denize haç atarak suları kutsadığı Theofania Yortusu nedeniyle dün Gazimağusa Surlariçi’ndeki Ay.Georgios Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Sabah saat 07.30’da başlayan ayin 10.30’a kadar devam etti. Onlarca Kıbrıslı Rumun katıldığı ayinde ilahi ve dualar okundu, mumlar yakıldı. Ayinin ardından saat 11.30’da ise Palm Beach sahiline gidilerek, denize haç atma ritüeli gerçekleştirildi. Papazlar tarafından atılan haçlar, Rumlar tarafından denize girilerek çıkarıldı. Rumlara küçük ikonlar armağan edildi.