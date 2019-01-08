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Restorancılar Birliği, Güney'deki meslektaşlarıyla işbirliğini görüştü

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Restorancılar Birliği, Güney'deki meslektaşlarıyla işbirliğini görüştü
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Güney Kıbrıs Restoran ve Eğlence Sektörü Birliği (Pasika) yetkilileri Phanos Levendis ve YannosYioannou önceki gün Restorancılar Birliği’nin (Res-Bir) yeni yönetimine nezaket ziyaretinde bulunarak başarı dileğinde bulundu. 

Res-Bir’den yapılan açıklamaya göre, Res-Bir Başkanı Salih Kayım, yönetim kurulu temsilcileri ve bazı birlik üyelerinin de yer aldığı görüşmede, Kıbrıs’ta restoran, taverna, bar, bistro, diskotek gibi eğlence mekânı işletenlerin karşılaşabileceği ortak sorunların neler olduğunun saptanması, bunların birlikte çözümü yönünde ortak girişimler başlatılabilmesine ilişkin konular ele alındı. 

Konuk temsilcilerle hazırlanmakta olan Res – Bir’in yeni kuruluş yasası konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, 2 kurum arasındaki kurumsal işbirliği çabalarının sürdürülmesine ilişkin fikir birliğine varıldı.

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