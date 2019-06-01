 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
7 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
8 0
 
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
56 0
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
6 0
Güven oylaması bugün
Güven oylaması bugün
5 0
Bayram için geri sayım başladı
Bayram için geri sayım başladı
3 0
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
16 0
banner82

Rengarenk çocuk festivali

banner27

Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor

banner262
Rengarenk çocuk festivali
banner267

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Önceki gün başlayan festival, iki günde Lefkoşa’ya coşkulu saatler yaşattı. İki yıl önce “Uluslararası Festivaller Birliği”ne (UFB) üye olan organizasyon, bu yıl CIOFF takvimine girerek bu alanda ülkenin ilk ve tek çocuk festivali oldu. 
Rusya, Makedonya, Hindistan, Ukrayna, Türkiye, İrlanda, Bulgaristan ve KKTC’den ekiplerin görev aldığı Festival, Çarşamba günü Lefkoşa’da kortejle başladı. Kortejden sonra sahne gösterilerinde ekipler sırayla gösterilerini sundular.  Geleneksel oyunlarını coşkuyla sunan ekiplerin seyircilerden büyük bir beğeni aldığı kaydedildi.
Festivalde önceki gün “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” günüydü. Bu kapsamda festivale katılan ekipler beyaz beyaz giysiler ve aksesuarlar içinde önce Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yaptı; ardından danslar sunuldu. Gecenin sonunda tüm gruplar sahneye çıkarak dans etti. 
Festival kapsamında dün akşam 20.30’da Alsancak’ta gösteriler sunuldu. Festival bugün18.00’de Değirmenlik’teki etkinlikle sona erecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.