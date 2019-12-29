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Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 bin TL bağış

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Rehabilitasyon Merkezi’ne 5 bin TL bağış

Milli İradeye Saygı Platformu Genel Başkanı Talip Sancar ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tıngır, Girne18 Yaş ve Üzeri Rehabilitasyon Merkezine yaptığı ziyarette 5 bin TL yardımda bulundu.

Başkan Talip Sancar yapmış olduğu bu ziyaretin amacının ülkede her ferdin birgün burada bulunma ihtimali doğrultusunda olabileceğini ve bu tip yerlerin her daim desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sancar Rehabilitasyon Merkezi Genel Müdürü Emine Manicioğlu’na çek takdim etti, “İyilik yap mutlu ol huzur bul” dedi.

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