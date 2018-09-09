“Reform çalışması yapılmaması halinde kriz boyumuzu aşacak”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı “Yerel yönetimlerin gelirlerini artırıcı reform çalışması için ciddi bir siyasi iradeye ihtiyaç var” diyerek reform çalışması yapılmaması halinde krizin boylarını aşacağını vurguladı

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, yerel yönetimlerin gelirlerini artırıcı reform çalışması için ciddi bir siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, reform çalışması yapılmaması halinde krizin boylarını aşacağını kaydetti.

Harmancı, genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek, çalışanların en geniş seviyede düzeyde temsil edileceği bir seçim olması temennisinde bulundu.

Ekonomik krizin ağır olduğunu ve dalgaların daha da yükseleceğini dile getiren Harmancı, bu dalgalarda geminin nasıl seyredeceğinin önemini vurguladı.

Krizin en büyük faturasının asgari ücret ve özel sektör çalışanına çıktığına dikkat çeken Harmancı, “Eğer özel sektör çalışanlarına empati yapamayacaksak, eğer onların dertleriyle ilgili bir girişim olmayacaksak, hiçbir eylem, hiçbir hak arayışı başarıya ulaşmayacaktır” dedi.

Krizin, Türk Lirası’na olan bağımlılık ve dövizin artışıyla oluştuğunu dile getiren Harmancı, yerel yönetimlerin bu krizden etkilenmemesinin imkansız olduğunu vurguladı. Belediye girdilerini oluşturan birçok etkenin döviz bazında olduğunu söyleyen Harmancı, yerel yönetimlerin gelirlerini artırıcı kapsamlı bir reform çalışması yapılması gerektiğini kaydetti.

ÖZÇINAR

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da, ülkede yaşanan ekonomik krizin neden olduğu sıkıntıları aktararak, belediyelerin yaşadığı problemlerin yeni açılımlarla aşılabileceğini kaydetti.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bugün hala raflarda durduğuna dikkat çeken Özçınar, hükümetin yerel yönetimlere olan saygısını artırması gerektiğini ve krizi de hep birlikte hareket ederek, atlatmanın yollarının bulunması gerektiğini belirtti.

DİĞER KONUŞMALAR

PEO/SIDIKEK Genel Sekreteri Andonis Neofidou, ortak Kıbrıs için emekçilerin ortak mücadele vermesi gerektiğini kaydetti.

Sendikal Platform adına söz alan Dev-İş Başkanı Hasan Felek de, BES’in emek, demokrasi ve barış mücadelesinde ön saflarda yer almış, onurlu bir sendika olduğunu belirtti.





