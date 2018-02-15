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Prime Card yılbaşı kampanyası talihlileri belli oldu

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Prime Card yılbaşı kampanyası talihlileri belli oldu
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Capitalbank yılbaşı öncesi hayata geçirdiği PrimeCard Yılbaşı Kampanyası talihlileri Noter Dilek Hatice Önem huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. “Yeni yıl alışveişlerinizi PrimeCardınız’la yapın, Ocak 2018 tarihli ekstrenizin 500 TL’sini Capitalbank ödesin” sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında 20 şanslı kart sahibinin ekstrelerinin 500 TL’si Capitalbank tarafından karşılandı. Kampanya süresince de konfeksiyon, ayakkabı, mobilya, elektronik eşya, seyahat, kuyumcu, saatçi, hediyelik eşya, telefon ve oyuncak mağazalarında tüm PrimeCard sahiplerine vade farksız 6 taksit imkanı sunuldu.

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CapitalBank Kartlı Ödeme Sistemleri Müdürü Pembe Yarınlar;  Capitalbank müşterilerine maksimum avantaj sağlama anlayışı ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdikleriPrimeCard kredi ve banka kartlarıyla, kart sahiplerine hem kolay ve güvenli, hem de avantajlı alışveriş yapma imkanı sunduklarını kaydetti. Birçok yenilikçi kampanya ile müşterilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yarınlar, yılbaşı kampanyası talihlilerini de kutladı.

Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen şanslı PrimeCard sahipleri:

Çekiliş No

Müşteri No

Şube

1

47442

Çatalköy Şube

2

32582

Gyurt Terminal Şube

3

9110

Güzelyurt Şube

4

49719

Magusa Şube

5

31960

Güzelyurt Şube

6

4628

Degirmenlik Şube

7

34789

Girne Şube

8

39315

Ortaköy Şube

9

42832

Girne Şube

10

40369

Magusa Şube

11

9495

Güzelyurt Şube

12

44107

Merkez Şube

13

8890

Güzelyurt Şube

14

44736

Çatalköy Şube

15

7423

Gyurt Terminal Şube

16

51451

Güzelyurt Şube

17

388

Güzelyurt Şube

18

44651

Kaymaklı Şube

19

49740

Güzelyurt Şube

20

8559

Güzelyurt Şube
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