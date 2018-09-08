Polis yeterlilik sınavı sonuçları açıklandı

Polise alınacak polis adayları için yeterlik sınavı bugün Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı.



Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile yüksek okul ve üniversite mezunu adaylar, 15 Eylül 2018 tarihinde yazılı İngilizce sınavına girecek.



Sınav sonuçları http://www.polis.gov.ct.tr/images/duyuru/pdf/YeterlikSnavSonuc.pdf adresinden öğrenibilir.



KKTC POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS YETERLİK SINAV SONUÇLARI'NA GÖRE SINAVI GEÇENLER

Kimlik No Genel Sonuç

289986 GEÇTİ

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