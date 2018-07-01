Polis örgütünün 54. kuruluş yıldönümü resepsiyonla kutlandı.

Kutlama resepsiyonu, dün akşam saat 20:00’de Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer aldı. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, komutanlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı resepsiyonda, emekliye ayrılan Polis Müfettişi Yusuf Sonay ve Polis Çavuşu Erhan Boranbay’a plaketlerini verdi