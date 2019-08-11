 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
5 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
2 0
 
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
4 0
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
30 0
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
42 0
Kule yuvasına döndü
Kule yuvasına döndü
198 0
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
126 0
banner82

Pilli yaşlılara moral verdi

banner27

Sağlık Bakanı Pilli, bayram öncesi Kalkanlı Yaşam Evini ziyaret etti

Pilli yaşlılara moral verdi
banner267

Bayram ziyaretleri kapsamında Kalkanlı Yaşam Evini ziyaret eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşam evinde kalan, yaşlı ve  bakıma muhtaç vatandaşlarla bayramlaştı öğle yemeğini birlikte yedi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bayramlarda özellikle büyüklerimizi hatırlamanın önemine değinen Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi ziyaretinde, burada kalan vatandaşların kendisini görmekten mutluluk duyduklarını gözlemlediğini belirterek, maddi, manevi sıkıntıları veya sağlık sorunları nedeniyle burada kalan  yaşlılarla olmanın  kendisini de mutlu ettiğini söyledi. 

Ziyaret vesilesi ile Yaşam Evi hekimi Şebnem Benar'dan yaşam evi ile  ilgili  bilgi aldığını belirten Bakan Pilli, burada çalışan hekim hemşire ve sağlık çalışanlarının özveri ile hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.  

Bakan Pilli, ziyareti esnasında çeşitli hediyeler de takdim etti. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.