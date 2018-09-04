Pekmez Festivali’ne Ebru Aydın’la final

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen “10. Ozanköy Pekmez Festivali” önceki akşam sona erdi.



Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festival 3 gün boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalin son gününde Tetra konseri ile Orak Kültür ve Sanat Merkezi halk dansları gösterisi yer aldı.

Festival kapsamında, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel tarafından “Pekmezin sağlığımıza faydaları” konulu sunum yapıldı.

Festivalde ayrıca “Pekmezli Tatlılar Yarışması” da düzenlendi. Yarışmaya 13 ürünle katılım oldu. Yarışmada Pekmezli Un Helvası’yla Vildan Mıstıkoğlu birinci, Pekmezli Islak Kekle Afet Şah ikinci ve Pekmezli Kazandibi Muhallebi ile Fazile Barut üçüncü oldu.

