Pedallar farkındalık için çevrildi

YDÜ Hemşirelik Kulübü ‘meme kanserine’ farkındalık etkinliği amacıyla pembe balonlarla bisiklet turu düzenledi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Hemşirelik Kulübü ‘Meme Kanserine’ farkındalık etkinliği amacıyla pembe balonlarla bisiklet turu düzenledi.

Velespeed firmasının katkılarıyla kampus içerisinde düzenlenen etkinlikte, Hemşirelik Kulübü üyeleri Meme Kanserine farkındalık yaratmak amacıyla bisikletlerine pembe balonlar bağladı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi önünden pedal çevirmeye başlayan kulüp üyeleri kampus içerisinde farkındalık turu gerçekleştirdi. Öğrenciler ile akademisyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sağlıklı her bireyin bir kanser hastası olabileceğine dikkat çekerek, erken teşhis konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, sağlıklı her bireyin bir kanser hastası olabileceğine dikkat çekerek, erken teşhis konusunda uyarılarda bulundu. Meme kanserinde yaş ortalamasının gittikçe düştüğüne dikkat çeken Doç Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Hareketli yaşamı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla burada buluştuk. Bu farkındalığı yaymaya hep beraber devam edeceğiz. Farkındalık için önem taşıyan bu tarz sosyal sorumluluk projelerine yenilerinin ekleyeceğiz” dedi.