Pedallar dumansız hayat için döndü

“Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” sürüşü düzenlendi

Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği “Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” sürüşü düzenlendi.

Etkinliğe Sağlık Bakanı Filiz Besim ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Besim ve Harmancı etkinlikte konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 31 Mayıs’ın Dünya Tütünden Arınma ve Farkındalık Günü olduğunu belirterek, bugün dünya üzerindeki en büyük salgın olarak “sigara kullanımının” kabul edildiğini söyledi.

Besim, her yıl 7 milyon insanın sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Lefkoşa’da, ülkenin ilk “Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed” kurulduğunu belirterek, bunu “Lefkoşa’da bir devrin başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Velespeed Lefkoşa’nın başkente sağlık, dinamizm ve daha az egzoz getireceğini vurgulayan Harmancı, “Bisikletin bir taşıt olduğu yeniden hatırlanacak. En önemlisi de bu” dedi.