KTOEÖS “Krizin faturası halkın sırtına yüklenmekte, üstüne üslük toplumsal özveriden bahsedilmektedir. Maaşı döviz karşısında zaten eriyen, çocuğunu okutamayacak, borcunu ödeyemeyecek çalışandan daha hangi özveri beklenmektedir? Özveri toplumun tüm kesimleri için geçerli olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “fakirleşme ve toplumsal yok oluşa karşı mücadele” için eylem başlattı.

Bugün Meclis önünde açıklama yapan Sendika yönetimi, 3 Eylül Pazartesi günü yine Meclis önünde eylem düzenleyecek. Eylem saat 12.00’de başlayacak.

KTOEÖS’ün, bugün, sendika kurullarında görev yapanlarla Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlediği eylemde, Başkan Selma Eylem basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Hükümetin ekonomik kriz karşısındaki tavrı eleştirildi ve önerilerde bulunuldu.

SELMA EYLEM: “BU BİR BAŞLANGIÇTIR”

Selma Eylem, basın açıklamasını okumadan önce yaptığı konuşmada, “Halkın fakirleştirilmesi ve toplumsal yok oluşa karşı mücadelemizi bir kez daha ortaya koymak için buradayız. Bu bir başlangıçtır” dedi.

SENDİKA AÇIKLAMASI

Eylem tarafından okunan KTOEÖS açıklamasında, hayat pahalılığı, ekonomik protokoller ve Türk Lirasının değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün gerildiği, asgari ücretli ve 2011’den sonra kamuda işe başlayanların açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiği savunuldu.

Açıklamada, “Krizin faturası halkın sırtına yüklenmekte, üstüne üslük toplumsal özveriden bahsedilmektedir. Maaşı döviz karşısında zaten eriyen, çocuğunu okutamayacak, borcunu ödeyemeyecek çalışandan daha hangi özveri beklenmektedir? Özveri toplumun tüm kesimleri için geçerli olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

KTOEÖS açıklamasında şu önerilerde bulunuldu:



- 2011’de hayata geçirilen ve kamuya giriş ücretlerini düşüren yasa kaldırılsın.

- Hayat pahalılığının altı ayda bir yerine iki ayda bir maaşlara yansıtılsın.

- Temel tüketim maddelerine KDV uygulamasının kaldırılması, muhasebe yöntemi geliştirilerek kayıt dışılığı önlensin.

- Daha çok geliri olandan daha çok gelir alınsın.

- Asgari ücret artırılarak Euro’ya endekslensin veya Euro’ya geçilsin.

- Vergi kaçıranlardan ve devleti zarara sokanlardan hesap sorulsun.

- Herkese toplu sözleşme hakkı tanınsın.

- Örtülü ödenekler kaldırılsın.

- Üçlü kararnamenin kapsamı çok aza indirilsin.

- Vakıf, sivil savunma, merkez bankası ve halkın olan tüm kurumların yönetiminin ve bütçesinin merkezi hükümete bağlansın.

- Alternatif enerji yatırımları teşvik edilsin ve elektrik ücretleri düşürülsün,

- Otel, üniversite çalışanlarının en az yüzde 80'inin vatandaş olması için düzenleme yapılsın,

- Yerli üretim desteklensin ve vergisiz yabancı mal satışı engellensin,

- Kimlikle ülkeye giriş durdurulsun,

- Kamu reformunda yargı, bağımsız organlar ve eğitimin güçlendirilmesine öncelik verilsin.

- Üst gelirlerin vergi oranlarında düzenleme yapılsın.

- Kamusal hizmetlerin nitelikli hale getirilmesi için özellikle devlet okulları ve hastanelerdeki kadro ve altyapı eksiklikleri giderilsin, deniz sahillerinin kullanımı halka açık olması sağlansın.

“EKONOMİMİZİ BİZ YÖNETMELİYİZ”

Açıklamada, “Dayatma ekonomik paketler ve müdahaleler kabul edilemez. Ekonomimizi biz planlamalı, biz yapılandırmalı ve biz yönetmeliyiz” denildi.

“MÜZAKERELERE ÖNKŞULSUZ DEVAM”

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere, siyasi eşitliğe dayalı birleşik federal Kıbrıs için “önkoşulsuz” devam edilmesi gerektiği de kaydedilen KTOEÖS açıklamasında, “İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke için, kendi kendimizi yönetmek, toplumsal yok oluşa dur demek için, çözüm, barış ve emek kavgasına devam edeceğiz. Pahalılığa, zamlara, fakirleştirilmeye seyirci kalmayacağız, susmayacağız” ifadeleri kullanıldı.

