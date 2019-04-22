Öztaş makamını çocuklara devretti

Şht. Salih Terzi, Dörtyol, Akova ve Geçitkale ilkokulundan öğrenciler belediyeyi ziyaret etti. Koltuğunu üç farklı çocuğa devreden Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş kısa bir de konuşma yaptı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu çocuklara devretti.

Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şht. Salih Terzi, Dörtyol, Akova ve Geçitkale ilkokulundan öğrenciler belediyeyi ziyaret etti. Koltuğunu üç farklı çocuğa devreden Öztaş kısa bir de konuşma yaptı.

Öztaş, çocukları yönetime katmak hedefinde olduklarını kaydederek, ilk çocuk meclisini kurduklarını anımsattı, bu konuda diğer belediyelere örnek olduklarını söyledi.

“Cittaslow Belediyesi olarak çocuklar bizim için çok daha önemli. Geleceğimiz olan sizlere güzel yarınlar bırakmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz” diyen Öztaş, çocukların bayramını kutladı.

Öztaş, çocukların okulları için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Geçitkale’de değişim için yola çıktıklarını, her kesimden insana hizmet ettiklerini söyleyen Öztaş, “Çocuklarımız da en iyi hizmeti vermek istediğimiz, en yararlı projeleri onlar için hayata geçirmek istediğimiz kesimlerden biri” dedi.