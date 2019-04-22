banner255
32 0
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
Bu aracın sahibi trafik kurallarını bilmiyor mu?
94 0
 
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
66 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
78 0
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
51 0
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
24 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
112 0
banner82

Öztaş makamını çocuklara devretti

banner27

Şht. Salih Terzi, Dörtyol, Akova ve Geçitkale ilkokulundan öğrenciler belediyeyi ziyaret etti. Koltuğunu üç farklı çocuğa devreden Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş kısa bir de konuşma yaptı

banner262
Öztaş makamını çocuklara devretti
banner267

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu çocuklara devretti.

Geçitkale Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şht. Salih Terzi, Dörtyol, Akova ve Geçitkale ilkokulundan öğrenciler belediyeyi ziyaret etti. Koltuğunu üç farklı çocuğa devreden Öztaş kısa bir de konuşma yaptı.

Öztaş, çocukları yönetime katmak hedefinde olduklarını kaydederek, ilk çocuk meclisini kurduklarını anımsattı, bu konuda diğer belediyelere örnek olduklarını söyledi.

“Cittaslow Belediyesi olarak çocuklar bizim için çok daha önemli. Geleceğimiz olan sizlere güzel yarınlar bırakmak için dur durak bilmeden çalışıyoruz” diyen Öztaş, çocukların bayramını kutladı.

Öztaş, çocukların okulları için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Geçitkale’de değişim için yola çıktıklarını, her kesimden insana hizmet ettiklerini söyleyen Öztaş,  “Çocuklarımız da en iyi hizmeti vermek istediğimiz, en yararlı projeleri onlar için hayata geçirmek istediğimiz kesimlerden biri” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.