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Özok’un talihlisi, aracına kavuştu

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Özok Group’un düzenlediği “100 TL Akaryakıt Alana Araba Kazanma Fırsatı” kampanyasında yapılan çekilişin talihlisi Mehmet Atlas oldu

Özok’un talihlisi, aracına kavuştu

Özok Group’un 2019 yılı için düzenlemiş olduğu “100 TL Akaryakıt Alana Araba Kazanma Fırsatı” kampanyasında 23 Aralık 2019 tarihinde Noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan talihli Mehmet Atlas, törenle aracını teslim aldı. 

Haspolat Özok Petrol İstasyonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Özok Group Genel Koordinatörü Celal Uğurlu tarafından kazanan talihli Mehmet Atlas’a aracı teslim edildi.

Celal Uğurlu , kazananların mutluluğunu görmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu, Özok Group olarak müşteri memnuniyetini kendileri için temel ilke olarak benimsediklerini belirterek, araç kazanma fırsatının bu yıl da süreceğini, ayrıca yıl boyu farklı kampanyalarla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

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