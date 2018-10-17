Özel hukuk uyuşmazlıklarına kısa vadede çözüm fırsatı!

KKTC’de emlak sektöründe bir ilk gerçekleşti ve Türkiye’den sonra KKTC’de ilk kez Uluslararası ve AB standartlarında Arabuluculuk Çözüm Merkezi kurulması için lansman yapıldı

1985 yılında Türkiye’de ilk kez franchise sistemini kurarak markalı emlakçılık sistemini başlatan, Yurt içi ve yurt dışında 300’e yakın temsilciliği, geliştirdiği gayrimenkul geliştirme ve yatırım projeleri ve düzenlediği müzayedelerle sektörün öncü kuruluşlarından birisi olan Turyap 33. Kongresi yaklaşık 300 temsilcilinin katılımı ile geçtiğimiz hafta sonu Girne Elexus Otel’de gerçekleşti. Kongrenin özel konuğu olan Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Üysal, Gayrimenkul ve Emlak sektörü için çok önem arz eden Arabuculuk Çözüm Merkezi’nin KKTC’de de kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi ve merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TURYAP YÖNETİM KURULU BAŞKANI AZMİ SARIBAY

Gayrimenkul sektöründeki otuz üç yılı geride bıraktıklarını söyleyen TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, kongreye katılan 300’ü aşkın temsilciğe katılımları için teşekkür etti. Sarıbay, Gayrimenkul sektöründeki otuz üç yılı aşkın tecrübesi ile uzmanları bir araya getirerek mahkemeye gitmeden en geç 90 gün içinde gayrimenkulleri hakkaniyetle paylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Sarıbay, mahkemelerin uzun ve masraflı bir yol olduğunu, bu süreçte hem gayrimenkullerin atıl kaldığını hem de tarafların birbirine husumet beslediğini, maddi ve manevi zararlar verdiğini; ihtiyaç olduğu için böyle bir kanun çıktığını ve tarafların uzlaşması sonucunda ortaya çıkan tutanağın ilam niteliğinde belge olarak kayıt altına alınabileceğini belirterek sözlerine devam etti: ‘‘Geçmişten günümüze mal paylaşımında, arazi işlerinde bir problem olduğunda işin içinden çıkılmadığında araya akli selim insanlar girerdi. Biz de gayrimenkul alım-satım hizmetlerinde bu işe aracılık edip orta yolu bulur; sonrasında kazan-kazan yöntemiyle her iki tarafın menfaatini gözeterek mallarını satar ya da paylaştırırdık. Arabuluculuk sisteminin KKTC’de yaygınlaşmasıyla gayrimenkul sektöründe buna öncülük edeceğiz. Mahkemeye gitmek istemeyen ya da şu an dava sürecinde olanlar bize başvurabilir’’ dedi.

Sarıbay, ara buluculuk sisteminin hayata geçmesi ile Türkiye, de bu yıl yaklaşık 30 bin ihtilafın mahkemeye gitmeden çözüleceğini söyledi. Sarıbay, TURYAP’ın hayata geçirdiği Arabuluculuk Çözüm Merkezi’nde ise bugüne kadar 200’e yakın başvurunun 170’inin çözüme kavuşturduğunu ifade etti. Sarıbay, benzer bir sorunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de olduğunu ve KKTCmahkemelerini en çok meşgul eden konuların başında gelen özel hukuk uyuşmazlıklar olduğunu söyledi.

Alacak-verecek anlaşmazlıkları, kiracı-kiralayan, işçi-işveren, tazminat, tüketici-satıcı, miras ya da boşanma, döviz/Sterlin’den TL’ye geçiş, sigorta ve benzeri davalardan kaynaklı gayrimenkul paylaşım sorunları ile marka-patent-tasarım davaları bunların en çarpıcı örnekleri olduğunu söyleyen Sarıbay, Tarafları birbirine düşüren bu sorunları mahkemeye gitmeden çözmenin bir yolu daha olduğunu, Arabuluculuk Çözüm Merkezi’nin kurulması ile taraflarÇözüm Merkezi’nde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek, onlara gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunulduğunu söyledi.

TURYAP ÇÖZÜM MERKEZİ DİREKTÖRÜ AV. HAKAN ANLI

TURYAP Çözüm Merkezi Direktörü Av. Hakan Anlı konuşmasına Yönetim Kurulu Başkanı’mıza ve Kurucu Başkanı’mıza bu aileyi bir araya getirdiği için teşekkür ederek başladı.

Anlı’nın açıklamaları şöyle;

Az önce Sn. başkanımızın vizyonu ile birkaç yıl önce bir çözüm merkezi ile yola çıkılmıştı. Fakat bu çözüm merkezi özellikle Türkiye’de Avrupa Birliği uyum yasaları bünyesinde Arabulucuk Yasasının da çıkması ile bir ivme kazandı ve bizde bu ivmeden faydalanarak ve uyum yasalarındaki gereklilikleri yerine getirmek anlamında TURYAP Çözüm Merkezini, TURYAP Arabuluculuk Merkezi olarak nasıl tasarlayabiliriz diye düşündük.

Öncelikle bu önemli konudan dolayı yine başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir insiyatifle ve böyle bir vizyonla bizleri bir araya getirdiği için bugün kongrede bir katkı bölümü olarak özellikle verilen hizmetlerin daha normal süreçte verilen hizmetler olması için, katkılı hizmetler dediğimiz değerini artıran bir hizmet bölümü olarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde Çözüm Merkezi’ni bu vesile ile Girne’de hayata geçiriyoruz. Konuyu da fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle ticaret hukuku ve özel hukuk dallarında konu daha da genişleyecek önümüzdeki günlerde. Öncelikli olarak boşanma (?) veya ticari şirketlerde hisselerin, hisselere tekabül eden gayrimenkul payları vs. derken bütün bu alacak verecek miras vs. konularında önem arz ediyor. Bu gayrimenkulün değerlendirmesi aynı zamanda bunların paylaşılması biliyorsunuz ki çok ihtilafa sebep oluyor. Dolayısı ile biz bunları yine kendi bünyemizdeki uzmanlarla, yine bilirkişilerle ihtilafı dostane bir çözüme bağlayarak ama bu konuda katma değerli hizmetler vererek bunları yapmaya çalışıyoruz. Yani adliyelerde biriken iki yüz, iki yüz elli bin dosyanın yerine, bugün KKTC’de beş yedi bin arasında dosya söz konusu. Bunları en kısa sürede dokuz gün ila üç ay içerisinde çözüyoruz. Hatta üç aya bile kalmıyor. Çünkü uzmanların verdiği değerleme raporları bize ışık tutuyor, yani bu raporları bilirkişilerde, mahkemelerde bir buçuk seneden önce almak mümkün değil ama biz bunu 9 günde masaya koyup, tarafları bir araya getirip karşılıklı kayıplarını, zararlarını ve durumlarını anlatarak onlara izah ederek dostane bir çözüme bağlıyoruz. Türkiye’den sonra KKTC’de ilk kez Uluslararası ve AB standartlarında Çözüm Merkezi kuruluyor. TURYAP Çözüm Merkezi’nde arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme hizmetlerinin yanı sıra, müzayede salonu ve arabuluculuk eğitimleri için program ve derslikler Girne Amerikan Üniversitesi’nin destek ve katkılarıyla sunulacak. Dolayısıyla Arabuluculuk Çözüm Merkezi KKTC’de hayırlı olsun diyorum, teşekkür ediyorum ve size iyi kongreler diliyorum.

TURYAP GİRNE LİMAN TEMSİLCİSİ YUSUF SERTKAYA

Turyap Girne Liman Temsilcisi Yusuf Sertkaya, Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay’a ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelmiş Turyap temsilcilerine hoşgeldiniz diyerek konuşmasına başladı. Ev sahi olarak Turyap temsilcilerini KKTC’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Sertkaya, daha sonra Turyap Girne Liman temsilciliği ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Sertkaya, “Biz Girne Liman temsilciliği olarak dört aydır burada hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra bir temsilciliğimiz daha var. O da yine Girne temsilciliği olarak geçmektedir. Toplamda iki tane TURYAP temsilciliği olarak biz burada hizmet veriyoruz. Azmi Bey’den almış olduğumuz ışıkla beraber Kıbrıs’ta Sağlık Turizmi, Casino Turizmi, Öğrenci Turizmi ve Tatil Amaçlı Turizm gerçekleşmekteydi. İnşallah Genel Müdürlüğü’müzün desteği ile Kıbrıs’ta Gayrimenkul Turizmini de buraya çekmek için çalışmalara başladık. Ben tekrar geldiğiniz için, sizlerle burada birlikte olduğum için teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.” dedi.