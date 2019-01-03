Özel gereksinimli çocuklara yeni yıl balosu

YDÜ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, özel çocuklara yılbaşı partisi nedeniyle örgü, lüle, fön ve yüz boyama uygulamaları yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü ile Center of Excellence Bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Mağusa Özel Eğitim Merkezi’nin düzenlediği yılbaşı balosuna katıldılar.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Yeşim Üstün Aksoy ve bölüm öğrencileri ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi başkanlığını yürüten Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay’ın birlikte katıldıkları etkinlikte, Özel Eğitim Merkezindeki çocuklara yılbaşı partisi nedeniyle örgü, lüle, fön ve yüz boyama uygulamaları yapıldı.

Engelli bireyleri yaşamın her sürecine ve alanına katmak, onlara destek olmak, ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek, hayatlarını kolaylaştırmanın bir görev olduğunu ifade eden Dr. Yeşim Üstün Aksoy, böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin de gerçekleştirdikleri bu etkinlikte duygusal anlar yaşadığını ifade eden Aksoy, bu etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin başkanlığını yürüten Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay’ın ise, yeni yılla birlikte yeni proje ve sosyal sorumluluk bilincinin giderek toplumda artmasını dilediklerini, merkezin bilimsel faaliyetler kadar sosyal paylasım ve mutluluklara vesile olmaya devam edecegini belirttiler.