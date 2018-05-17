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Özel gençlerin bowling sevinci

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Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki gençler bowling turnuvasında bir araya geldi

Özel gençlerin bowling sevinci
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 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında dün Girne Kings Leisure  Bowling Center’de , Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki gençler bowling turnuvasında bir araya geldi.

Turnuvaya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, özel gereksinimli gençlerle bowling oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Çeler, etkinlikte yaptığı konuşmada  Bakanlık olarak , Engelliler Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon  Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli  gençlerin  bowling turnuvasında bir araya geldiğini kaydetti.

 Cuma akşamı Girne Amfitiyatroda,  “Yüreklere Dokun Alkış-la” adı altında gerçekleşen etkinliğin, özel gereksinimli bireylerin doğru eğitim ve desteği alması halinde neler yapabileceğini gözler önüne serdiğini ifade eden Çeler, “İnanıyorum ki  hem onlar, hem de  onları izlemeye gelenler, evlerine  farklı insanlar olarak döndü” diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazartesi gerçekleşmesi planlanan ancak hava şartları nedeniyle, nedeniyle ertelenen  uçurtma şenliği ve futbol maçının , önümüzdeki Pazartesi günü yapılacağını kaydeden Çeler, vatandaşları bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Çeler , Engelliler Haftası  kapsamında, yarın da ,Taşkent Piknik alanında, ülke genelindeki tüm 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinin katılımıyla “Engelsiz Piknik “düzenleneceğini  söyledi.

Çeler, “ Aramızda fark yok, farklılığımız güzelliğimizdir. Bakanlık olarak, görevimiz  sosyal sigorta, ihtiyat sandığı  ya da sosyal hizmet alanında  sadece belli başlı konulara  yardımcı olmak değil, bu alanlarda, özel gereksinimli bireylerin  ihtiyaçlarına cevap vermek  ve yanlarında olmaktır” diye konuştu

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