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Özel Eğitim Vakfı’nın spor tesisleri yarın açılıyor

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KKTC Özel Eğitim Vakfı’nın 13. yıl eseri olan spor tesisleri, yarın saat 17.00’de Özel Eğitim Vakfı’nda açılacak.

Özel Eğitim Vakfı’nın spor tesisleri yarın açılıyor
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ÖZEV’den verilen bilgiye göre, açılış saat 17.00’de protokol tarafından kurdelenin kesimi ile gerçekleşecek.

Ardından, tesisin gezilmesi ve çocukların bir yıllık emeği görsel sanatlar dersi sergisinin görülmesini müteakip, konuşma, plaket ve teşekkür belgesi takdimleri olacak. 

Daha sonra öğrencilerin hazırladığı Halk Dansları Gösterisi, Bilişsel Grup Egzersizi (Klinik Pilates) Gösterisi
Jimnastik ve Ritmik Hareket Gösterisi, Modern Dans Gösterisi ve ÖZEV Spor Kulübü Judo Takımı Gösterileileri icra edilecek.

İkramın ardından program 19.00’da sona erecek.

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