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Ozanköy’de festival hazırlığı

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10. Ozanköy Pekmez Festivali, Cuma günü başlıyor

Ozanköy’de festival hazırlığı
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Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 10. Ozanköy Pekmez Festivali, Cuma günü başlıyor.
2 Eylül Pazar günü sona erecek olan festival, bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Festival boyunca pekmez yapımı sergilenecek.
10. Ozanköy Pekmez Festivali ile ilgili Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, üretimin ülkenin geleceği açısından ciddi önem taşıdığını belirtti ve festivalin bu yıl temasının yerli üretime destek vermek, teşvik etmek ve yerli ürünleri kullanmak olduğunu ifade etti.

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te  ’Şair Osman Türkay’’ın  hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da  yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

 1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

 2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

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