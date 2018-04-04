banner107
2 0
Burcuna göre nasıl bir annesin
Burcuna göre nasıl bir annesin
119 0
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
11 0
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
58 0
Gönyeli şampiyonluğa ortak oldu
Gönyeli şampiyonluğa ortak oldu
144 0
Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı
Dragçılar sezonu Tatlısu’da açtı
42 0
110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı
110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı
37 0
Cihangir canı için kazandı
Cihangir canı için kazandı
43 0
banner82
banner147

Otizm Günü’nde LTB’de seminer

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2 Nisan Dünya Otizm Günü vesilesiyle Anat Baniel Metodu’nu anlatan bir seminer düzenledi.

Otizm Günü’nde LTB’de seminer
banner137

 

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi tarafından organize edilen seminerde Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber ABMN uygulayıcısı Nalan Ersümer tarafından Anat Baniel Method Neuro Movement konusu anlatıldı. Özel eğitim öğrencileri ve ilgili sivil toplum örgütlerinden temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber ABMN uygulayıcısı Nalan Ersümer önce Amerika’da eğitimini aldığı methodla ve otizmli bir öğrencisi ile ilgili geçirdiği süreçler hakkında bilgiler verdi ve daha sonra da ülkemizde yeni olan bu methodla ilgili soruları yanıtladı.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da seminere katılarak  belki de otizmli çocukların hayatlarını değiştirebilecek yeni bir tekniği hem bu konuda eğitim alan öğrenciler, hem ilgili STÖ’ler hem de bu konuda çalışmalar yapan  LTB ile paylaştığı için Nalan Ersümer’e çok teşekkür etti. Harmancı, “ LTB Engelsiz Komisyonu, LTB Engelsiz Birimi ve bizimle çalışan ailelerin dikkatini çekebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Kendimizi bu konuda geliştirmek ve kendi farkındalığımızı başka bir boyuta getirmek arzusuyla  umarım her bir bireyin hayatını daha kolay kılabilecek yöntemleri hem eğitim hayatına hem aile hayatına kazandırmış olabiliriz.”dedi. 
Nalan Ersümer ise özellikle Engelsiz Lefkoşa Masası ve Çelen Çağansoy’a,  özel eğitime ve farkındalık yaratmak için yaptığı çalışmalardan dolayı LTB ve Belediye  Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.