Ortaçgil ile final gecesi

17. Zeytin Festivali, Türkiye’nin sevilen müzik sanatçısı Bülent Ortaçgil konseriyle sona erdi

Girne Belediyesi ve Zeytinlik Muhtarlığı işbirliğinde 5-9 Ekim tarihleri arasında Zeytinlik’te düzenlenen 17. Zeytin Festivali tamamlandı.

Festivalin son gününde Oksem Halk Dansları Gösterisi, Saf Zeytinyağından Organik Sabun, Bulaşık Deterjanı ve Şampuan Üretimi Sunumları, Dance Fit Studio dans gösterisi ve Hasan Günyüz ile İbrahim Çetiner konseri yer aldı.

Festival, Türkiye’nin sevilen müzik sanatçısı Bülent Ortaçgil konseriyle sona erdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü festivalin kapanışında yaptığı konuşmada 17 yıldan bu yana düzenlenen festivalin, ülkenin kültür, sanat ve eğlence yaşamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

Güngördü, zeytin ağaçlarının korunması, yaşatılması, zeytincilik konusunda üretici ve tüketiciye bilgi akışı sağlamak, zeytin ve yan ürünlerinin potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen festivalin, ülkede önemli bir farkındalık yaratılmasına katkı sağladığına vurgu yaptı.

Güngördü, festivalde sahneye çıkan, etkinliklere katılan, stand açan, yurtdışından davetli olarak gelen ve emeği geçenlere teşekkür etti.