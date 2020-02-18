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Orkide Yürüyüşü, 1 Mart’ta yapılacak

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Telsim ana sponsorluğunda Lemar, Big Rent Trading Bigibox, Özerlat ve Play FM’in de desteklediği Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 17’ncisini düzenleyeceği Orkide Yürüyüşü, 1 Mart’ta Buffavento Yolu ve Taşkent Piknik Alanı istikametinde yapılacak

Orkide Yürüyüşü, 1 Mart’ta yapılacak

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 17’ncisini düzenleyeceği Orkide Yürüyüşü, 1 Mart’ta Buffavento Yolu ve Taşkent Piknik Alanı istikametinde gerçekleşiyor.

Telsim ana sponsorluğunda Lemar, Big Rent Trading Bigibox, Özerlat ve Play FM’in de desteklediği yürüyüşte toplam 9 km’lik bir güzergahta yürünecek.

“Kanseri Yenmek İçin Yürüyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüş için biletlerin 50 TL bağış karşılığında, Telsim Ortaköy Shop ve tüm Deniz Plaza şubelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Biletlerini online almak isteyenler, Kanser Araştırma Vakfı’nın https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/ adresli resmi web sayfasından da yine 50 TL’lik bağış karşılığında temin edebilecekleri duyuruldu.

Orkide Yürüyüşü, uzun yıllardır kanser konusunda halkı bilinçlendirmek ve Kıbrıs’ın doğal güzellikleri içerisinde yaklaşık 9 km yürüyerek, kanser hastalarına destek vermek amacıyla düzenleniyor. Bilet satışlarının geliri ise KAV’a araştırmalar için bağışlanacak. Bağış olarak alınan katılım ücretine, otobüsle yürüyüş alanına ulaşım, içerisinde şapka ve kumanya olan sırt çantalarının dahil olduğu belirtildi.

Bilet numaralarını 0548 855 15 15’e SMS gönderenlerin, yürüyüş sonrası yapılacak çekilişte hediye kazanma şansını da yakalayacakları duyuruldu.

SERVİS SAATLERİ VE KALKIŞ NOKTALARI

Yürüyüş günü servis kalkış noktaları ve saatleri ise şöyle açıklandı:

“Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü saat 09.00’da, Girne GAÜ’den saat 09.00’da, Gazimağusa Belediye önü saat 08.30’da ve Güzelyurt Otobüs Terminali’nde saat 08.00’de.”

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