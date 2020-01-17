Kanser Araştırma Vakfı’nın bu yıl 17. kez düzenleyeceği Orkide Yürüyüşü, 1 Mart’ta yine Telsim ana sponsorluğunda yapılacak. Yürüyüş parkuru bu kez Buffavento Yolu ve Taşkent Piknik Alanı istikametinde gerçekleşecek

KAV Başkanı Prof. Camgöz, vakfın ana prensiplerinden birinin insana yatırım olduğunu belirtirken, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar ise “Kansere karşı verilen mücadeleye 17 yıldır destek vermekten büyük gurur duymaktayız” dedi

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 17. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 1 Mart’ta Buffavento Yolu ve Taşkent Piknik Alanı istikametinde gerçekleşecek. Lemar, Big Rent Trading Bigibox, Özerlat ve Play FM’in de desteklediği yürüyüşte toplam 9 km bir alan yürünecek.

Telsim Genel Müdürlük’te dün gerçekleşen basın toplantısında 17. Orkide Yürüyüşü’nün detayları ve güzergahta yapılan değişiklik düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.

Orkide Yürüyüşü’nün, Vakıf’ın kurulduğu günden itibaren her yıl düzenlediği ana etkinliklerden biri olduğunu ifade eden KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, kanserin modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Camgöz, yaptıkları araştırmalar ile Kıbrıs’taki kanser vakalarını inceleyen tek vakıf olduklarını ifade ederek, 2002 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Topraktaki metallerin etkilerinin neler olduğuyla ilgili bir çalışmanın sürdüğünü de anlatan Camgöz, “Topraktaki metallerin etkileri nelerdir, bizlere geçer mi, geçerse nereler sebep olur. Kadmiyum seviyesi ülkede tehlikeli bir boyuttadır. Bu da araştırılıyor” dedi.

Kanser Araştırma Vakfı olarak tüm insanlığı etkileyen bir sorun olan kanserin, günümüzde hayatın kaçınılmazları arasına girdiğini ve bu hastalıkla mücadele yollarını belirlemek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Vakfın ana prensiplerinden birinin insana yatırım olduğunu da sözlerine ekleyen Camgöz, Orkide Yürüyüşü’nün esas amacının iki öğrenciye Kanser Araştırma Vakfı olarak burs verileceği ve bu öğrencilerin tez bazlı araştırmalar yapacaklarını belirtti. Herkesi 1 Mart Pazar günü yürüyüşe davet eden, Camgöz, sponsorlara teşekkürlerini iletti.

TANPINAR: TELSİM’İN 25. YILINDA YİNE 17. ORKİDE YÜRÜYÜŞÜNDE YERALMAKTAN BÜYÜK GURUR VE HEYECAN DUYMAKTAYIZ

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise KKTC’nin ilk GSM operatörü olan Telsim’in ülkedeki 25’inci yılını kutladığını ifade ederek, “25. yılımızda yine 17. Orkide Yürüyüşünde yer almaktan ve bu süre içinde kansere karşı verilen mücadeleye 17 yıldır destek vermekten dolayı büyük gurur ve heyecan duymaktayız” dedi.

Kanserle mücadelenin çok meşakatli bir yolculuk olduğunu vurgulayan Tanpınar, bu meşakatli mücadeleyi sembolize eden yürüyüşün 1 Mart Pazar günü gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. Tanpınar, bu yıl farklı bir güzergahı kullanacaklarını da söyleyerek, “Yürüyüş bu yıl Bufavento Yolu ve Taşkent Piknik alanı güzergahında yapılacak, 9 kilometrelik düz bir yolda, Taşkent’te bölge halkının da yiyecek ve kültürel katkısı ile etkinlik sonlanacak” dedi. Kanser konusunda farkındalığa önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanpınar, bu farkındalığı yaratmak amacıyla bu tür etkinlikleri yürekten desteklediklerini ve gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Tanpınar, 1 Mart’ta herkesi yürüyüşe yürüyüş sonundaki etkinliklere davet ederek, KAV’ın yöneticilerine ve gönüllülerine teşekkürlerini iletti.

YERGİN: ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ’NÜN 17. ADIMINDA YER ALMAKTAN ONUR VE MUTLULUK DUYUYORUZ

Lemar İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Müdürü Erkan Yergin ise

Kanser Araştırma Vakfı’nın kurulduğu günden itibaren gerçekleştirilen Orkide Yürüyüşü’nün 17. Adımında yer almaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” dedi. Yergin, Lemar ailesi olarak destek ve katılımlarının tam olacağını belirtti. Ülkemiz ve insanlık adına kanser araştırmaları konusunda önemli hizmetleri olan Prof. Dr Mustafa Camöz’e ve KAV çalışanlarına teşekkürlerini sunan Yergin, KKTC halkını 17. Orkide Yürüyüşü’ne davet etti.

DERVİŞOĞLU: TÜM HALKI 17. ORKİDE YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK KOYMAYA DAVET EDİYORUM

Orkide Yürüyüşünün her sene heyecanla beklenilen bir organizasyon olduğunu söyleyen Play FM’den Ali Dervişoğlu da, bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi. Her zaman olduğu gibi bu yıl da medya sponsoru olarak destek vereceklerini vurgulayan Dervişoğlu, “Etkinliğe katılanları yine finalde eğlenceli dakikalar bekliyor. Tüm halkı 17. Orkide Yürüyüşüne destek koymaya davet ediyorum” dedi.

MAAŞOĞLU

Kanser Araştırma Vakfı’nın kurulmasında ve Orkide Yürüyüşü’nün yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Özerlat Ltd’ten Serdar Maaşoğlu da, etkinliğe katkı koymaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirdi. Özelat Ltd’in kültüründe de bir sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ettikleri yürüyüş sonunda tüm katılımcıları kahve içmeye davet etti.

Yürüyüş günü, 09.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü ve Girne GAÜ’den, 08:30’da Gazimağusa Belediye önünden ve 08:00’de Güzelyurt Otobüs Terminali’nden otobüsler kalkacaktır.

Yürüyüş Programı:

09:30-10:00 Toplanma ve yürüyüş çantalarının dağıtımı

10:00 Yürüyüşün başlaması

12:30 Yürüyüşün tamamlanması (Taşkent Piknik Alanı’na varış)

12:30-13:00 Çeşitli gösteriler

13:00-13:30 Bilet numaralarının üzerinden çekiliş

13:30 Konuşmalar

14:00 Otobüslerin bölgelere hareketi.