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Onurlandıran ‘rozet’

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Onurlandıran ‘rozet’
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Gazeteci Sefa Karahasan’a 35 yıllık Dışişleri Bakanlığı rozetini armağan etti. Karahasan hediye ile ilgili sosyal medya hesabından şunları yazdı;

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Derya Kanbay emekli oldu. Bu akşam hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık hem de vedalaştık. Bu vedada beni onurlandıran bir durum da vardı. Sn. Büyükelçim ile ilk tanışmamızda; “Efendim rozetinizi çok beğendim. Hediye eder misiniz?” demiştim. Derya Bey’in cevabı; “Görevim bittiğinde olur” olmuştu. 35 yıl önce mesleğe başladığında taktığı Dışişleri Bakanlığı rozetini vedalaşmamızda anı olarak hediye etti. Kendisine yeni hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Anısı bir ömür saklanacaktır.

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