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Ölüm kavşağında eylem yapıldı

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Ölüm kavşağında eylem yapıldı

Ölümün kol gezdiği Kurudere-Turunçlu Kavşağı’nda bugün trafik kazalarına karşı eylem gerçekleştirildi.

Onlarca aileye ateş düşüren trafik kazalarının adresi Turunçlu Kavşağı’na dikkatleri çekmek üzere toplanan Kurudere ve Turunçlulular bugün günü saat 12:00’de Kavşak’ta eylem yaptılar.

Turunçlu Kavşağı’nda 25 Aralık’ta meydana gelen ve Esra Korcan’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından, bölgeye bariyer döşenmişti.

Turunçlu Kavşağı’nda aynı yerde 5 kişinin hayatını kaybetmesi vatandaşları isyan ettirmişti.

Yapılan eylemde 'Başka Canlar Yanmasın', Oturduğunuz Makamlar Ağlama Duvarı Değil", "Makam araçlarına kaynak var, Bariyere İcraat Yok" gibi pankartlkar açılarak konuşmalar yapıldı.

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