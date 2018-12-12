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“Öğretmenlerimiz değerlerimizdir”

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24 Kasım’da yapılması planlanan ancak yaşanan olumsuz ve üzücü olaylardan dolayı ertelenen öğretmenler günü yemeği dün Bağ Lokantası’nda gerçekleşti

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“Öğretmenlerimiz değerlerimizdir”
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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyeleri, Değirmenlik beldesi sınırları içerisinde yer alan okulların müdür, öğretmen ve çalışanları ile yemekte bir araya geldi.

Eğitime-öğretime ve gençlere büyük önem veren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, 240 kilometrekare alana ve 21 muhtarlığa sahip olan Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı okullardaki bin 505 öğrenciye eğitim veren tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Yaşanan olumsuz olaylardan dolayı ertelenerek dün yapılan yemeğe Değirmenlik Lisesi, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu ve Dilekkaya İlkokulu müdürleri, öğretmenleri ve okul çalışanları ile birlikte katıldı.

Başkan Karavezirler yemekte yaptığı konuşmasında şunları kaydetti; “Biz göreve gelmeden önce de öğretmenlerimizin değerine vurgu yaptık. Tüm okullarımızı yerinde inceleyerek, eksikliklerini tespit ettik. Göreve geldikten sonra da bu eksiklikleri tamamlamak için çalıştık. Bugün bir kez daha Değirmenlik Belediyesi Başkanı, meclis üyeleri ve çalışanları olarak bölge öğretmenlerimize değer verdiğimizin altını çizerim.Bugün bir ilk adımdır. Bundan sonra sizlerle birlikte, geleceğimiz olan gençleri dimdik ayakta tutabilmek için, çevre dostu, çevreye duyarlı gençler yetiştirebilmek için birlikte çalışacağız. Biz her zaman sizlere destek vereceğiz.”

Tüm okul müdürlerine, öğretmenlerine, okul emekçilerine, köy kadın kursuöğretmenlerine yemeğe katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Karavezirler, belediye meclisi üyelerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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