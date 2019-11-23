Öğretmenler onurlandırıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı; mesleklerinde 25 yılı dolduran öğretmenlere plaket takdim edildi

24 Kasım Öğretmenler Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı törende, mesleklerinde 25 yılı dolduran öğretmenlere plaket takdim edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 10.00’da başlayan törende, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sahne alıp, marş ve şarkılar seslendirdi.

Törende, merhum öğretmenlerden Celal Öztürk’ün annesi Ayşen Öztürk, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Törende ilk konuşmayı yapan merhum öğretmenlerden Celal Öztürk’ün annesi Ayşen Öztürk, “bu özel günde, yüzü kadar kalbi de güzel evladını unutmadıkları için” herkese teşekkür etti.

Oğlu Celal’i ve bazı anılarını anlatan annesi Ayşen Öztürk, oğlunun ne kadar vicdanlı ve yardımsever biri olduğunu anlatırken, daha anaokuluna giderken kimsesizler yurdunda kalan bir arkadaşını eve getirip oyuncaklarını paylaştığını, hatta onun yanında götürmek istediği oyuncalarını ona seve seve verdiğini söyledi.

Oğlu Celal’in yanlış gördüğü şeyleri düzeltmek için çaba gösterdiğini belirten Ayşen Öztürk, “Yattığın yer nur olsun anneciğim” dedi.

Oğlu Celal’in kendisi gibi öğretmen olduğunu ifade eden Öztürk, öğretmen olmaktan gurur duyduğunu ve vatanın her yerinde öğretmenlik yaptığını, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Öğretmenlere de nasihatlerde bulunan Ayşen Öztürk, ya tam, ya hiç prensibinden vazgeçmemelerini öğütleyerek, çocukların hamur gibi olduklarını, onların en iyi şekilde yoğurulmasının ise öğretmenlerin elinde olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından mesleklerinde 25 yılı dolduran öğretmenlere plaketleri takdim edildi.

