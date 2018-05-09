Öğrencilerin Karpaz keyfi

YDÜ Öğrenci Dekanlığı’nın Karpaz’da düzenlediği plaj kampı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrenciler üç gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlendi, denizin ve güneşin tadını çıkardı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı'na bağlı Spor Bilimleri Kulübü tarafından öğrencilere Karpaz bölgesinde Plaj Kampı düzenlendi.

Öğrencilerin doğa ortamında yaşama uyum sağlaması, güvenli hareket bilgi ve becerisinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen kampta öğrenciler üç gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlendiler. Denizin ve güneşin tadını çıkaran öğrenciler gece boyunca kamp ateşi ile birlikte, DJ performansında birbirinden güzel müzikler eşliğinde dans ettiler.

Düzenlenen Kampla ilgili bilgiler veren Spor Bilimleri Kulübü danışman hocası Dr. Figen Yaman Lesinger, öğrencilerin 2 gece 3 gün boyunca aktivitelerle yoğun ders programından uzaklaşarak stres atıp eğlendiğini söyledi.

Öğrencilerin Karpaz bölgesine keşifte bulunulduğunu, denize girip güneşlendiğini, plaj voleybolu oynandığını aktaran Lesigner, Spor Bilimleri Kulübü tarafından hazırlanan zorlayıcı parkurda öğrenciler kıyasıya yarıştığını söyledi.

Kampın 3 bin 500 üzerinde yoğun başvuru olduğunu ancak 250 kişiyle sınırlı olduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Dr. Figen Yaman Lesinger, Spor Bilimleri Kulübü olarak Doğa Yürüyüşü, Plaj Kampı, Spor Festivali, Sosyal Sorumluluk Projeleri ve çeşitli spor branşlarında turnuvalar ve buna benzer etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz da sporun fiziksel ve ruhsal açıdan bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurgularken, Spor Bilimleri Kulübü ile önümüzde ki dönemde de etkinlikler düzenleneceğini ve bu etkinliklerin öğrencilerin istek ve beklentileri doğrultusunda olacağını bildirdi.

11 MAYIS’TA SPOR FESTİVALİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz konuşmasının devamında, Spor Kulesi Müdürü Turgut Zabit ve ekibi ile Spor Bilimleri Kulübü Danışmanı Figen Yaman ve başkanı Barış Filiz işbirliğinde, 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Spor Festivali’ne de tüm Yakın Doğu Üniversitesi personeli, öğrencilerini ve halkı davet etti.