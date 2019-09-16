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Öğrencilerin eserleri sergilendi

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Lefkoşa Türk Belediyesi El Ele Kreşinde eğitim ve bakım hizmeti alan 10 çocuğa başarı belgeleri verildi

Öğrencilerin eserleri sergilendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi El Ele Kreşinde eğitim ve bakım hizmeti alan ve bu yıl anaokula başlayacak olan 10 çocuğa Bandabulya Sahnesi'nde tören ile başarı belgeleri verildi. 

Etkinlikte, öğrencilerin yapmış oldukları el işleri ile resimleri sergilendi. 

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, kreşin 5 kişilik kadrosu ile hafta içi her gün 2-4 yaş arası ortalama 30 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti vermekte olduğunu belirtti.

Aktunç, kreşin kısa süre içerisinde hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş alana sahip yeni binada (eski Jokey Kulübü) daha fazla çocuğa daha etkin ve yüksek standartta hizmet verecek olan bir çocuk merkezine dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

Aktunç, bu yıl 20 Ekim’de gerçekleştirilecek Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi için kullanılacağını da belirtti. 

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün yaptığı konuşmada, LTB Elele Kreşinin hizmet kapasitesinin arttırılarak faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 

Düzgün, LTB Başkanı Sayın Harmancı ve ekibine teşekkür etti.

LTB El Ele Kreşi Sorumlusu Gözde Torun’da, LTB olarak kreşi daha iyi ve daha çok çocuğa hizmet verir bir noktaya getirmek için yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 
 

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