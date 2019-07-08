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Ödüller genç piyanistlerin oldu

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Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Gülsin Onay Piyano Festivali sürüyor.

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Ödüller genç piyanistlerin oldu
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Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Gazi Mağusa  Rauf.R.Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda  sürdürülen festival kapsamında dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Jale Derviş anısına piyano resitali düzenlendi.

Resitalde dünyaca ünlü piyanist Gülsün Onay ödülünü piyanist Rauf Kasımov’un Kıbrıs’taki ilk öğrencilerinden Görsev Tepe kazanırken, son yıllardaki ulusal ve uluslararası alanda gurur veren başarılar elde eden yine Rauf Kasimov öğrencilerinden genç piyanist Pelin Ece Acar da Jale Derviş Özel Ödülü’nü aldı.  Genç piyanistler  Tepe ve Acar gösterdikleri üstün performanslarla salondan görkemli alkışlarla ayrıldılar. Lha

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