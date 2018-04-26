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ODTÜ Kıbrıs’la Bilim Eğlencelidir

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs; “bilimsel buluşları toplumla buluşturmak, gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etmek ve toplumun tüm kesimlerinde bilim ve teknoloji farkındalığını artırmak” amacıyla “ODTÜ Kıbrıs’la Bilim Eğlencelidir” etkinliği düzenliyor.

ODTÜ Kıbrıs’la Bilim Eğlencelidir
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Lefkoşa Bedesten’de 28 Nisan Cumartesi günü 10.00-14.00 saatleri arasında yer alacak etkinlik kapsamında ODTÜ Kuzey Kıbrıs akademisyenleri, araştırmalarını özetleyen posterlerle katılımcılara buluşlarını tanıtacak.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, herkese açık olan etkinliğe katılanlar, posterleri incelerken doğrudan araştırmayı gerçekleştiren kişiden de bilgi alma ve soru sorma olanağı yakalayacak.

REKTÖR PROF. DR. BAYKAL: “BİLİMİ, TOPLUMLA BULUŞTURMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, etkinliğe dair şunları kaydetti:

“Akademi için en büyük tehlike içine kapanmaktır. Biz bu kapanmanın önüne geçmek ve buluşlarımızı toplumla paylaşmak istiyoruz. Öncü bir üniversite olarak bilim üretmek kadar bilimi toplumla buluşturmak da öncelikli görevimiz.

Bedesten’deki etkinliğimize katılanlarla araştırma çıktılarımızı paylaşmaktan, soruları cevaplamaktan, gençlerimizde bilim tutkusunu ateşlemekten büyük mutluluk duyacağız. Tüm Kıbrıslılardan Cumartesi yollarını etkinliğimize düşürmelerini rica ediyorum”.

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