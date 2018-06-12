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Nostalji yaşandı

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Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nin düzenlediği Sütlüce 2.Sokak Oyunları şenliğinde kültürümüzü dolu dolu yaşayacağımız güzel bir program hazırlandı.

Nostalji yaşandı
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Alaydan malaydan, torba oyunu,  tek ayak, yumurta taşıma, ip atlama ve ip çekme gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının oynanıp, folklor gösterilerinin yapıldığı şenlikte, çeşitli ürünlerin satılacağı stantlar da kuruldu.

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