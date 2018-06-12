Nostalji yaşandı

Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nin düzenlediği Sütlüce 2.Sokak Oyunları şenliğinde kültürümüzü dolu dolu yaşayacağımız güzel bir program hazırlandı.

Alaydan malaydan, torba oyunu, tek ayak, yumurta taşıma, ip atlama ve ip çekme gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının oynanıp, folklor gösterilerinin yapıldığı şenlikte, çeşitli ürünlerin satılacağı stantlar da kuruldu.