Noel'i İskele'de denize girerek kutladılar

İskele Belediyesi Halk (Makenzi) Plajı’nda geleneksel hale getirilen Noel Kutlaması, bir kez daha Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına düzenlendi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, soğuk havaya aldırış etmeden denize girilen etkinlikte toplanan 2 bin 154 TL’lik gelir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bulundu.

HEM EĞLENDİLER HEM DE YARDIMDA BULUNDULAR

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe önünde saat 10.30’da başlayan etkinliğin startını İskele Belediyesi As Başkanı İldeniz Elbasan verdi. Etkinlikte soğuk havaya aldırış etmeden Noel kutlaması kapsamında denize giren yabancılar, hem eğlendiler hem de yardımda bulunmanın keyfini sürdüler.

İKRAMDA BULUNDULAR

İskele Belediyesi tarafından verilen sıcak içeceklerin yanı sıra yabancıların kendi elleriyle hazırladıkları noel pastalarının ikram edildiği, katılım ücretinin ise minimum 10 TL olduğu etkinliğin sonunda toplanan 2 bin 154 TL’lik para, İskele Belediyesi As Başkanı İldeniz Elbasan tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Bölgesi Sorumlusu Ersin Nizam’a teslim edildi. Etkinlikte ayrıca piyango çekilişi sonucu çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

SADIKOĞLU: “ÜLKE OLARAK BÖYLESİ ANLAMLI ETKİNLİKLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Öte yandan etkinlik öncesi açıklama yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dili, dini, ırkı farklı olsa da her görüş ve düşünceye saygılı olduklarını ifade etti. Sel felaketinin ardından ülke olarak zor günler geçirildiğini ancak böylesi anlamlı bir etkinliğin yüreklerine dokunduğunu söyleyen Sadıkoğlu, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Ülke yararına katkıda bulunan yabancılara yönelik bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini de belirten Sadıkoğlu, etkinlikten elde edilen gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak olmasının kendisini ayrıca gururlandırdığını söyledi.