Nergisler için farkındalık etkinliği

Turizm ve Çevre Bakanlığı, nesli tükenmekte olan nergis çiçeğinin korunmasına farkındalık yaratılması amacıyla Gazimağusa’da broşür dağıttı

Turizm ve Çevre Bakanlığı nesli tükenmekte olan nergis çiçeğinin korunması konusunda farkındalık yaratılması amacıyla Gazimağusa’da Zafer Anıtı çemberinde ve Perşembe Pazarı’nda broşür dağıttı. Etkinliğe Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Etkinlikte, “nergis çiçeğinin 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 48(1) Maddesine “Flora, fauna türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü”ne göre Nergis’in koruma altında olan bitkilerden bir olduğu, kasten koparılması, toplanması, yok edilmesi, sahip olunması ve satılmasının yasak olduğu” yazılı broşürler dağıtıldı ve yasaya aykırı hareket edenlerin asgari ücretin 4’te biri kadar para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, Çevre Dairesi olarak farkındalık yaratmak ve ülkemizdeki bitkilerin neslinin tükenmemesi amacıyla yaptıkları çalışma kapsamında, bitkiler içinde ayrı bir değeri olan nergisin de neslinin tükenmemesi ve korunması adına farkındanlık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ataoğlu, medoş laleleri gibi nergisin de ovalardan koparılmaması, soğanlarının sökülmemesi amacıyla bir takım çalışmalar yaptıklarını, nergisin sadece aşı nergisi olarak seralarda izinli yetiştirildiğini, tüm halkımızın bu konuya hassasiyet göstereceğine inanç belirtti.

Gazimağusa Belediyesi Asbaşkanı İbrahim Uysal da, bakanlık tarafından yapılan ve nergisinin önemine dikkat çekilen etkinlik gibi etkinliklerin Gazimağusa’da daha fazla yapılmasını istediklerini belirterek, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.