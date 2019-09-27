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Mullahasan Mister Global 2019 finalinde ilk 16'da yer aldı

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Mullahasan Mister Global 2019 finalinde ilk 16'da yer aldı
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Dünya'nın en prestijli altı bay yarışması arasında yer alan Mister Global 2019 finali dün akşam Bangkok Tayland'da görkemli bir final ile gerçekleşti. Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Sülyeman Mullahasan  Mister Global finalinde Mister North Cyprus olarak yer aldı. Finalde Kore 2019 Mister Global seçildi.

'Amaçlı karizma' sloganıyla Mister GLOBAL  dünya yarışması  evrensel  dostluklar  ve  farkındalıklı sosyal sorumluluk projeleri ile  Bangkok 'da  gerçekleşti. Dünyanın  dört bir yanından 40 ülke tescilli  Bay adayları   Mister GLOBAL olmak için yarıştı.

Büyük finalde,  Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan ilk kez katılmış olduğumuz Mister Global finalinde Avrupa & Asya Kıtası en iyi 4 bay içerisinde ilk 16 'da başarı ile tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı. 

Kore'nin Mister Global 2019 seçildiği gecede, ilk 16'da yer alan ülkeler; Meksika, Küba, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs, Tunus, Polonya, İspanya, Filipinler, Endonezya, Tayland,  Şili, İsviçre, Portekiz ve Viiyetnam olarak yer aldılar.

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