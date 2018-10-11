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Mormenekşe Kadınlar Birliği boş durmuyor

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Ülkemizin son zamanlarda en faal derneklerinden biri olan Mormenekşe Kadınlar Birliği, bölge halkını kaynaştırma adına yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Mormenekşe Kadınlar Birliği boş durmuyor
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Mormenekşe Kadınlar Birliğinin ‘Köylerimizde Çiçek Açıyor’ isimli projesi 21 Ekim 2018 tarihinde Şehitlikler Muhtarlığı, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği işbirliği ile Muratağa’da gerçekleştirilecek.

‘Köylerimizde Çiçek Açıyor’ etkinliğinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Mormenekşe Kadınlar Birliği tüm köylüleri ve bütün bölge halkını çeşitli halk danslarının çocuk aktivitelerinin ve köy nostalji fotoğraflarını sergileneceği bu etkinliğe davet etti

21 Ekim Pazar saat sabah 10:00 /18:00 arası gerçekleştirilecek bu etkinliğin bölge halkını kaynaştırma hedefli olduğu ifade ediliyor.

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