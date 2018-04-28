banner107
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
27 0
Görneç, Maraşlı’ya ağladı
Görneç, Maraşlı’ya ağladı
59 0
Retro yine Girne’yi salladı
Retro yine Girne’yi salladı
52 0
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
36 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
197 0
5.7B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
43 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
369 0
banner82
banner147

Mormenekşe, Enginar Festivali'yle renklendi

banner27

Mormenekşe, Enginar Festivali'yle renklendi
banner137

Mormenekşe’de düzenlenen 10. Enginar Festivali dün akşam yapılan kortej ve açılış töreniyle başladı.

Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen Festival bu yıl, “Enginar Köyünde Güzel” sloganıyla yapılıyor. Üç gün sürecek olan festivalin açılışı Başbakan Tufan Erhürman tarafından yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından Mormenekşe Köy Kadın Kursu’nun sergi açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra açılış konuşmaları yapıldı.

Mormenekşe Kadınlar Birliği ve Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Erşen Ummanel, festivale katkı koyan herkese teşekkür ederek, tüm konuklara “hoş geldiniz” dedi.

Mormenekşe Muhtarı Sayım Aytürk de, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ise, enginar üretiminin önemini vurgulayarak üretimin Türkiye’ye ihracat noktasına geldiğini belirtti

Başbakan Tufan Erhürman da, Mormenekşe Enginar Festivali’nin her yıl geliştiğini dile getirerek, festivalde Mormenekşeli kadınların büyük emeği olduğunu vurguladı. Mormenekşe kadınlarının Kıbrıs Türk Halkının üreterek var olacağına bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Erhürman, Mormenekşeli kadınları kutladı.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterileri yapıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.