Miniklerin yeni yıl eğlencesi

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları’nın minik oyuncuları, yeni yıl eğlencesinde bir araya geldi

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun minik oyuncuları yeni yıl kutlaması için önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek eğlenceli saatler geçirdi. Eğitmenlerinin eşliğinde birbirinden güzel şarkılar söyleyen, çeşitli oyunlar oynayan minik ekiplerin eğlencesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de katılarak tek tek her çocuğun yeni yılını kutladı ve yeni yılda başarılar diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter çocuklara seslenerek “2017’nin son günlerine geldik. Sizler bir yaş daha büyüdünüz. Ben her zaman söylerim. Bizim folklor ekibi çok güzel gösteriler yapar, çok güzel oyunlar oynar” diyerek 2018 yılında da minik folklorcuların gösterilerini merakla beklediğini söyledi.

Başkan Arter, çocukların halk danslarında hem eğlendiklerini hem arkadaşlıklar kazandıklarını, buradan ayrıldıklarında arkadaşlarını ve belediyeyi unutmamalarını ve her zaman hatırlamalarını istedi ve hem çocuklara hem ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

Gazimağusa’nın ve ülkemizin kültürünün tanıtılmasına katkı koymaya devam eden Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun faaliyetleriyle ilgili Mağusa Gelişim Akademisi(MGA)’nin 3652760 numaralı telefonu aranarak bilgi alınabilir.