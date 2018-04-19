Miniklerin coşkulu günü

British Culture College’in 23 Nisan kutlamalarında çocuklar neşe ve coşkuyla dans gösterilerini sergiledi

British Culture College, 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan gösteride çocuklar neşe ve coşkuyla dans gösterilerini sergiledi.

Üç yaş grubu ile başlayan gösteri, ilkokul 5’inci sınıfların gösterisi ile son buldu.

Bu yıl ilk 5 mezunlarını verecek olan British Culture College, Eylül 2018 yılında orta eğitim hayatına ilk adımı atıp 6 sınıfını açıyor.

Törende konuşan müdür muavini Mediha Koçer’in yaptığı konuşmada, Ulu Önder Atatürk’ün çocuk sevgisini ve çocuklara verdiği değere dikkat çekti.