Miniklere hayvan sevgisi aşılandı

Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, YDÜ Hayvan Hastanesi’ni ziyaret etti

Yakın Doğu Okul Öncesi 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hayvanları Koruma günü dolayısıyla yapılan alan gezisi çocuklara, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Gezi programında, öğrenciler Hayvan Hastanesi’nde bulunan hayvanları gördü, yetkililer tarafından hayvan türleri hakkında minik öğrencilere bilgiler verildi. Hasta ve yaralı hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini öğrenen öğrenciler, özellikle sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu, insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaçları olduğunu gördüler.

Gezi sırasında, sadece gözümüzün gördüğü hayvanları değil, yeryüzünde var olan tüm hayvanların da yaşam hakkına sahip oldukları anlatılan öğrencilere, hayvanların yaşama tutunabilmesi için nasihatler verildi. Farklı türde hayvanı gözlemleme fırsatı bulan minik misafirler de eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarırken, en çok hastanede bulunan köpeklerden etkilendi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle Yakın Doğu Okul Öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sınıf içerisinde yapılan drama ve oyunlarla çocukların doğal yaşam zincirinde hayvanların rolü ve hayvanları korumanın önemi konusundaki farkındalıklarını geliştirilmesi sağlandı. Görseller eşliğinde miniklere hayvan hakları hakkında bilgiler verildi, hayvanların sesleri dinletildi.

2 yaş grubu öğrencileri de Hayvanları Koruma panosu hazırlayarak, “Hayvanları sevelim, hayvanları koruyalım mesajı verdiler.