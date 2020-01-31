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Miniklerden örnek davranış

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Miniklerden örnek davranış

Yeni Cami Okulöncesi Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri, Elazığ’da yaşanan deprem için bağışta bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığ’da meydana gelen deprem sonucunda mağdur olan ailelere duyarsız kalmayan okulöncesi öğrencileri, harçlıklarını toplayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “İyilik Sensiz Olmaz” kampanyasına destek verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Lefkoşa Şube Başkanı Fatma Aydoğdu; “Toplumumuzun neredeyse her kesiminden gelen desteklerin yanı sıra küçük yaşta olan öğrencilerimizden bu kampanyaya duyarsız kalmayıp yaşıtlarına destek olmaları umut ve gurur verici. Bu bağlamda hem Yeni Cami Okulöncesi Eğitim Merkezi öğrencilerinden hem de şimdiye kadar destek olan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim” diyerek duygularını belirtti.

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