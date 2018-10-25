Minikler, Kıbrıs kültürünü tanıdı

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Kıbrıs’a özgü el işleri ve eşyalar sergilendi, Kıbrıs yemekleri tadıldı

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda eğitim öğretim faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ederken, eğitim programı içerisinde yer alan Kıbrıs kültürünü tanıma konusunda da aktiviteler düzenleniyor.

Mübeccel Taçman Erçelik’in öğretmenliğini yaptığı 3A Sınıfı’nda dün Kıbrıs kültürünü tanıma etkinliği düzenlendi.

Kıbrıs’a özgü el işleri ve eşyaların sergilendiği, Kıbrıs yemeklerinin tanıtılıp, tadıldığı etkinlikte, buhurdanlıkla tüm sınıf zeytin yaprağı ile tütüldü.

Öğrenciler etkinlikten büyük keyif alırlarken, hem kendi kültürlerini tanıdılar hem de farklı bir ders yapmanın hazzını tattılar.